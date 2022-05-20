Минниханов призвал пожертвовать деньги на Соборную мечеть: первый камень заложен

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие 20 мая в закладке первого камня Соборной мечети. Он призвал всех, кто неравнодушен, как можно активнее помогать со строительством масштабного проекта.

Церемония, приуроченная к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией прошла на территории бывшего парка "Кырлай".

"Сбором средством будет заниматься благотворительный фонд "Игелек-Доброта". Каждый желающий может внести свой вклад в это святое дело. Обращаюсь к нашим соотечественникам, татарам всего мира, мусульманской умме и неравнодушным гражданам с призывом принять активное участие в строительстве Соборной мечети", — сказал Минниханов.

Минниханов напомнил, как в 90-е годы строилась мечеть Кул-Шариф: тогда на нее тоже собирали средства всем миром, и именно на пожертвования будет построена и Соборная мечеть на 10 тысяч мест для молящихся.