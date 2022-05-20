Уже более 1900 украинских националистов, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, уже сдались в плен, заявил сегодня, 20 мая, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек", — сообщил он.

Также, по данным Шойгу, российские военными вывели 177 мирных жителей, среди которых насчитали 85 женщин и 47 детей. Все они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Ранее, напомнил Шойгу, уже сложили оружие 1387 морпехов ВСУ.