На 65-летнего лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука составили протокол после его концерта в Уфе. Во время выступления Шевчук раскритиковал проведение военной спецоперации РФ на Украине. Но на этом Юрий не остановился и дал собственное объяснение термину "Родина":

"Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", — заявил музыкант со сцены.

Как только концерт закончился, за кулисы к музыканту пришли представители правоохранительных органов, которые побеседовали с Шевчуком. Беседа длилась довольно долго.

"В течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях", — сообщил продюсер ДДТ Радмир Усаев.

Сообщается, что сначала Шевчука хотели задержать, но потом ограничились протоколом по статье о дискредитации ВС РФ.

Материалы уже переданы в суд, Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.