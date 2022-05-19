Завтра, 20 мая, в Чистопольском районе Татарстана пройдет прощание с 27-летним военным-контрактником Никитой Орловым, который погиб на Украине.

Сержант скончался от смертельных ран, которые он получил во время выполнения боевой задачи на территории ЛНР и ДНР. 2 мая во время наступления рядом с ним разорвался снаряд.

Никиту доставили в военный госпиталь в Московской области. Но раны, к сожалению, оказались смертельными. Никита скончался 12 мая.

Известно, что военную службу сержант Орлов проходил командиром отделения 1 зенитного ракетного взвода в Сахалинской области в городе Южно-Сахалинск. Контракт был заключен 10 марта 2015 года.

Прощание с чистопольцем состоится 20 мая 2022 года в 14:00 на территории Никольского собора в Чистополе.