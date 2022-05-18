В Министерстве обороны РФ рассказали о подвиге военного из Татарстана - капитана Раиля Габдрахманова. Он руководил танковой ротой при освобождении одного из сел на Украине. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских националистов, его рота уничтожила три танка ВСУ и ликвидировала 15 боевиков.

Благодаря этим действиям татарстанца удалось прорвать оборону сил ВСУ и взять поселение под российский контроль. Противник не успокоился и попытался вернуть себе утраченные позиции, но татарстанский капитан-танкист и его рота уверенно сдержали наступление и отбили атаку, ликвидировав еще 2 танка и более 20 боевиков.