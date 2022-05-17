Руководитель Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время брифинга в Кабмине РТ назвал точные и окончательные сроки проведения Единого государственного экзамена в 2022 году.

Досрочный период сдачи ЕГЭ уже завершен. С 26 мая стартует основной период. Длиться он будет до 2 июля. Дополнительный период сдачи ЕГЭ назначен на 5-20 сентября.

В главном периоде первыми экзаменами станут экзамены по географии, химии и литературе - 26 мая. ЕГЭ по русскому выпускники сдадут 30 и 31 мая. Информатика и ИКТ назначены на 20 и 21 июня.

Устная часть экзамена по иностранным языкам назначена на 16 и 17 июня. ЕГЭ по профильной и базовой математике пройдут 2 и 3 июня соответственно.

6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.