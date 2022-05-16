Синоптики республиканского Гидрометцентра предупредили жителей Татарстана о том, что 17 мая на Казань в частности и республику в целом обрушится непогода. Будут грозы, сильный ветер.
17 мая ночью и днем грозы прогремят местами. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
В такую погоду стоит держаться подальше от больших деревьев, шатких конструкций, ремонтируемых и ветхих фасадов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд предостерег татарстанцев и жителей ряда других регионов, рассказав о капризах стихии в ближайшие дни.