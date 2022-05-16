Синоптики республиканского Гидрометцентра предупредили жителей Татарстана о том, что 17 мая на Казань в частности и республику в целом обрушится непогода. Будут грозы, сильный ветер.

17 мая ночью и днем грозы прогремят местами. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

В такую погоду стоит держаться подальше от больших деревьев, шатких конструкций, ремонтируемых и ветхих фасадов.