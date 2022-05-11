В России более 100 тысяч человек находятся на лечении от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что коронавирус все еще с нами. Сейчас в России от него лечатся находится более 100 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минздрава отметил, что за прошедшие сутки в стране был выявлен 4 531 новый случай заражения. Всего с начала пандемии ковидом переболели 18 237 227. Вылечились 17 614 371 пациентов, погибло 377 150 человек.

А ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России может начаться новая волна COVID-19. По словам эксперта, на данный момент уже присутствуют косвенные признаки скорого подъема заболеваемости. Об этом свидетельствует динамика смертности и изменение количества госпитализаций.