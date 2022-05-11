Санитарные врачи Роспотребнадзора рекомендовали регионам страны оценить готовность к недопущению вспышек холеры. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что будет если вспышка все-таки случится, и оценил сроки ликвидации заболевания в случае его возникновения.

По словам Жемчугова, РФ потребуется около недели, чтобы полностью справиться с ситуацией. Холера передается орально-фекальным путем и имеет короткий инкубационный период, который может длиться до пяти дней, уточнил он.

"То есть за пять дней человек оказывается в таком состоянии, что вокруг него все сразу поймут, что без больницы не обойтись", — объяснил Жемчугов в беседе с ТАСС.

Фактически врачам нужно будет лишь изолировать всех пациентов на одну неделю и вакцинировать всех, кто контактировал с ними.