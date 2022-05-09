Российский президент Владимир Путин поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова с Днем Победы. Глава государства подчеркнул, что самоотверженность наших предков, которые победили фашизм, всегда будет примером для всех поколений россиян.

"Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли через все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили! Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго", — написал Владимир Путин.