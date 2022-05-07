Рано утром 7 мая у одного из торговых центров в Казани случилось сразу несколько массовых побоищ с разницей всего в несколько минут. Очевидцы говорят, что одна драка плавно перетекала в другую.
По данным "Татарстан-24", драки случились сразу после закрытия ночных клубов, которые расположены в торговом центре. Люди покидали увеселительные заведения, чтобы отправиться по домам, и между разными компаниями возникали некоторые недопонимания.
В процессе массовых побоищ пострадали и люди, которые вообще ни с кем не конфликтовали, а просто по совпадению обстоятельств оказались рядом с дерущимися. Предварительно известно, что госпитализировали минимум двоих.
Стражи порядка в отдел полиции забрали несколько задержанных. Остальные успели убежать.
Ранее мы сообщали, что в Казани в очереди за шаурмой случилась драка, есть пострадавшие.