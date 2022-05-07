Сегодня, 7 мая, утром в Казани на Баумана случилась жесткая драка в очереди за шаурмой. Пара недовольных начала скандал и набросилась на мужчину в очереди.
По словам потерпевшего, он сделал паре хулиганов замечание, чтобы они вели себя поспокойнее, но те лишь раздухарились и начали избивать мужчину, сломали ему ногу, а потом, не дожидаясь своей шаурмы, сбежали.
Пострадавшего доставили в больницу. Поиском злоумышленников занимаются правоохранители, сообщает «Татарстан-24».
Ранее мы сообщали, что в Татарстане совершенно голая девушка вышла на проезжую часть и стояла в таком виде среди машин, не боясь быть сбитой.