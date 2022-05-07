Сегодня, 7 мая, утром в Казани на Баумана случилась жесткая драка в очереди за шаурмой. Пара недовольных начала скандал и набросилась на мужчину в очереди.

По словам потерпевшего, он сделал паре хулиганов замечание, чтобы они вели себя поспокойнее, но те лишь раздухарились и начали избивать мужчину, сломали ему ногу, а потом, не дожидаясь своей шаурмы, сбежали.