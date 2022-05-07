Житель села в Херсонской области Украины рассказал о том, что творили на его родине бойцы ВСУ, сообщает Telegram-канал SHOT.

Александр из Новоалександровки чудом выжил: в магазине, где работает его жена, националисты ВСУ нашли российский флаг. Он там просто лежал. За это мужчину вывели из дома, долго и методично били, сломали почти все ребра. Но мужчине чудом удалось сбежать, когда мучители отвлеклись.

"Взял автомат, приставил к голове, затвором щелкнул и говорит: "Я тебя убью, ты российский агент". Потом начал кричать: "Завяжите ему глаза и рот, сейчас будем пальцы резать ему". Это не солдаты ВСУ, это звери какие-то", — рассказал пострадавший.

Мужчина добавил, что полями, короткими перебежками все-таки смог добраться до российских военных, почти ползком. В расположении ВС РФ он получил медицинскую помощь, питание, одежду. Россияне доставили мужчину к родственникам в безопасную зону.