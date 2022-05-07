Херсонская область Украины сделает все, чтобы стать одним из субъектов Российской Федерации. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Его цитирует РИА "Новости".

Министерство обороны России в середине марта сообщило, что российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область.

"Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации", — сказал Стремоусов.

При этом он отметил, что принуждения не будет, «никто никого не будет принуждать». Вероятно, это означает скорое объявление референдума, в ходе которого жители должны определиться, хотят ли они быть в составе РФ.