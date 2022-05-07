Мародеров, которые бесчеловечно глумились над телами российских солдат, задержали в Херсонской области.
Вычислили их по видео, которое появилось в Сети: на нем в одном из сел мародеры цинично обшаривают карманы погибших россиян. Двое из задержанных уже признали вину и пояснили:
"Думал взять как на память, но память чего — смерти?.. Не знаю, каюсь", — сказал один из задержанных, забравший себе рюкзак погибшего солдата, цитирует РИА "Новости".
Ранее мы сообщали, что в Орловской области в суде рассматривают дело о зверствах фашистов во время ВОВ: двое военнопленных из СССР сошли с ума, когда увидели, что немцы творили с евреями.