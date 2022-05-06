В канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета заявили, что российский президент Владимир Путин принес извинения за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что у Гитлера была "еврейская кровь".

Премьер-министр Израиля принял извинения Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения российского президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте

В официальном сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина с Беннетом об извинениях вообще нет упоминаний.

Скандальное заявление о "еврейской крови" у Гитлера прозвучало в интервью Лаврова итальянской телекомпании "Медиасет". Отвечая на вопрос журналиста, Лавров усомнился в аргументе президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности денацификации страны, глава которой — еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил тогда Лавров, и свои заявлением наделал много шума.

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