Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что явно чувствует, что военная спецоперация, проводимая РФ на территории Украины, затянулась. Мнением лидер Беларуси поделился в интервью с корреспондентами Associated Press.

"Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану у россиян, как они говорят <...>. Но я хочу еще раз подчеркнуть, как я ощущаю, операция эта затянулась", - сказал Лукашенко.

Началась военная операция 24 февраля. 19 апреля глава МИД Сергей Лавров заявил, что стартует второй этап спецоперации. 21 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что операция "продолжается по плану".