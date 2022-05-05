Родители массово обращались в Министерство науки и образования Татарстана за разъяснениями, когда ждать окончания учебного года и начала летних каникул.

Чтобы ответить на эти вопросы, Минобрнауки объяснило, что рекомендует школам в республике последним учебным днем для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов сделать 24 мая.

"24 мая во всех татарстанских школах прозвенит последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов. Выпускные вечера рекомендуется проводить не ранее чем с 24 июня", – говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, для первоклашек летние каникулы стартуют с 25 мая. Остальные школьники, кроме выпускников, будут учиться до 31 мая, и у них каникулы стартуют с 1 июня.