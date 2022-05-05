Не так давно Рособрнадзор представил рейтинг регионов РФ по качеству школьного образования. Татарстан оказался не в самом приглядном виде, и у жителей республики возникли объяснимые вопросы к Министерству образования РТ.

В Минобразе попытались дать объяснения, отметив, что никакого рейтинга как такового в природе не существует, есть только отдельные показатели качества образования. Об этом заявил директор Федерального института качества образования Сергей Станченко. Однако, как именно они высчитываются, так и осталось тайной.

"Как высчитывается показатель – мне действительно сложно объяснить, потому что там идет серьезная обработка. Но в целом, если попытаться объяснить, хотя совсем точно я не смогу сразу произнести, этот показатель отражает долю школ, в которых более или менее объективно оцениваются результаты", - объяснил эксперт.

Даже эксперты в сфере образования долго обдумывали эту фразу и пришли к выводу, что ничего не поняли.

После этих слов в зале возникла небольшая пауза, в течении которой стало понятно, что ничего не понятно.