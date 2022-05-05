В Казани ко Дню Победы запланировано более 130 мероприятий. 9 мая в концертной программе выступит заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

Известно, что вместе с заслуженной артисткой Татарстана Эльмирой Калимуллиной Дюжев исполнит поэтические композиции и непременно споет.

Праздничные мероприятия запланированы в парке Победы. На улице Баумана планируют реконструировать празднование Дня Победы в 1945 году.

В 19.00 концертная программа стартует на площади Тысячелетия. В 21.00 выступит многотысячный хор Казани. В 22.00 под легендарную песню "День Победы" жители и гости столицы Татарстана смогут увидеть праздничный салют.