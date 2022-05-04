9 мая 2022 года, в День Победы, в Казани запустят дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. В сообщении говорится, что дополнительные автобусы в праздничный день пойдут по маршрутам до кладбищ:

№84 от ул.Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;

№201с от пр.Победы до Самосыровского кладбища;

№202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

№204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;

№205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;

№206с от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река;

№207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;

№208с от ул.Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;

№209с от пл.Вахитова до Ново-Татарского кладбища;

№210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

Также в этот день автобусы №2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №2, 3, 5, 7 выйдут на линию по графику не выходного, а полноценного рабочего дня.