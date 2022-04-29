Жительнице Иркутска следователи предъявили обвинение в жестокой расправе над бывшим супругом. По данным следствия, женщина зарубила бывшего благоверного топором, терпеливо расчленила и закопала останки в огороде у дома.

Следователи установили, что бывшие муж и жена поссорились, в результате чего дама и схватилась за топор, убив 62-летнего экс-супруга на месте.

Те останки, которые не удалось закопать, женщина спалила в печи. А через несколько дней сама заявила в полицию о пропаже ее бывшего мужа.

В доме у заявительницы криминалисты внезапно обнаружили следы крови, женщина недостаточно хорошо их замыла. Нашли следом и останки, и топор.

Женщина задержана, она призналась в убийстве мужчины.