Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о планах установить польский контроль над частью территории Украины.

По данным СВР, Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над "своими историческими территориями". Согласно этому плану, Польша планирует ввести войска в западные регионы страны под предлогом "защиты от российской агрессии" или "учений".

Российские разведчики имеют основания полагать, что поляки разместят свои силы по тем направлениям, где встречи с ВС РФ маловероятны.

После этого Варшава сможет ввести на подконтрольные территории миротворцев и получить эти области под свой контроль, что в дальнейшем приведет к расколу Украины.