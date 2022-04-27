Российские следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма за публикации в социальных сетях, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следком РФ.

СК РФ установил, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в Facebook* ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова.

"Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность", - подчеркнули в ведомстве.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.