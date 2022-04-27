Бывшая одноклассница мужчины, который накануне устроил стрельбу в детском садике "Рябинушка" в Ульяновской области, рассказала, что с детства мужчину обижали, пишет "Газета.Ru". Напомним, что накануне мужчина с ружьем вошел в садик и расстрелял нянечку и детей 5 и 6 лет, а потом покончил с собой.

Мальчик рос в неполной семье.

"Он не любил общаться. Он ни с кем не дружил, с ним тоже никто не дружил. Его постоянно встречала и провожала какая-то женщина, возможно, мать, возможно, бабушка", — вспомнила одноклассница.

Он отметила, что мальчик никогда никуда не ходил один, всегда у него было сопровождение. Он не дрался, а когда его обижали, просто убегал.

"Ну обижали, да, задирали. Он был не как все: не очень хорошо одет, каких-то вещей не было", — добавила бывшая одноклассница.