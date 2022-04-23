Житель Омска так хотел секса, что решил изнасиловать парализованную девушку, которую в итоге зарезал при помощи ножа и вилки.

Следователи уверены, что доказательств хватит, чтобы отправить насильника за решетку пожизненно. Следком завершил расследование и готов передать дело в суд.

Студент обвиняется в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием, и в краже

Омич признался в убийстве. Однако он отрицает, что был жесток, и не признаётся в сексуальном насилии и краже.

Все случилось летом прошлого года. 22-летняя девушка устроила в квартире вечеринку, куда позвала друзей и бывшего парня. Около двух ночи, когда все уехали, девушка и парень решили заняться сексом. Но из-за сильного опьянения парень банально ничего не смог. Девушка над ним посмеялась, и разъяренный любовник-неудачник взялся на нож.

"Стояла её коляска вот здесь, у кровати. Я её переложил. У нас что-то подходило к половому акту, но не срослось. У меня орган отказал, так скажем. Елизавету это тоже напрягло немного, и я пошёл за ножом. Был сильно перепитый, ничего не понимал, что делал. Пошёл из кухни обратно. Взял нож в правую руку, я правша потому что. Лезвием вперёд. Нагнулся и стал наносить удары. Некоторое количество. Размыто всё, плохо помню. Но помню, что в туловище целился. Нож сломался. Лезвие в ней осталось, а у меня в руках — только рукоятка. И я тогда взял открывашку с вилкой", — рассказал молодой человек в ходе следственного эксперимента.

Когда парень понял, что он натворил, сам вызвал полицию, девушку спасти не удалось.

Читайте также: