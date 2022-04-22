Бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев несколько часов жестоко пытал свою супругу перед тем, как ее убить, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что тела самого Аваева, его жены и дочери-инвалида были найдены в квартире в Москве. Следователи считают, что Аваев застрелил жену и дочь и покончил с собой.

Мужчина стал подозревать супругу в неверности. Узнав о ее беременности, он решил, что ребенок от личного шофера семьи, который сбежал в Молдавию.

В тот день, пишут СМИ, бывший банкир устроил беременной жене допрос с пристрастием, угрожал пистолетом, прострелил оба колена, оба локтя. Потом застрелил жену, дочь и себя.

Расследование продолжается.

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