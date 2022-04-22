Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что он якобы намерен убить украинского лидера Владимира Зеленского. Ответ Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале.
Кадыров назвал эту информацию ерундой, однако рекомендовал президенту Украины бежать "куда глаза глядят". По мнению Кадыров, Зеленский не оправдал доверия, и скоро ему "свои же отправят салам алейкум".
"Не жил ты достойно, и не умрешь ты достойно, получается. Давай, беги!", — заявил глава Чечни.
При этом Кадыров признал, что Зеленский - хороший игрок КВН, который при всем его старании никак не мешает российской стороне.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о более 10 попытках ликвидировать Зеленского.
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