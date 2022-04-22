Сотрудники Татарстанской таможни совместно с сотрудника УФСБ по РТ задержали 40-летнего предпринимателя из Казани, который пытался пронести триэтаноламин. Это вещество может использоваться при создании оружия массового поражения.

В отношении бизнесмена возбудили дело по части 3 стать 189 Уголовного кодекса РФ.

Установлено, что предприниматель собирался доставить триэтаноламин без лицензии ФСТЭК России. По словам замначальника Татарстанской таможни Валерия Хренова, сейчас ведутся неотложные следственные действия.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, штраф в размере до 1 миллиона.

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