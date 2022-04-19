В Новороссийске мужчина вместе со своей любовницей до судорог избивал свою трехлетнюю дочь от предыдущего брака.

В суде было установлено, что избивать девочку начали из-за того, что она не могла наладить отношений с мачехой. Мачеха жаловалась мужу, а тот сразу хватался за ремень. Сожители избивали 3-летнюю девочку и руками, и ремнем до судорог, запирали в темной комнате.

Из приговора суда следует, что дочь мужчины подолгу стояла в углу. Постоянный стресс вызвал у нее судорожные приступы.

Суд постановил отправить отца в колонию общего режима на 4 года и 2 месяца, а его любовница - на 5 лет и 8 месяцев.