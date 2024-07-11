В Альметьевске задержали 2 сотрудниц реготдела ГАИ по Татарстану

В Альметьевске были задержаны работницы регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ, пишут источники «БИЗНЕС Online».

По информации Следственного комитета, с 1 сентября по 31 октября прошлого года женщина сделала и подписала поддельное заявление о снятии с учета машину LADA Niva. Документ она подготовила втайне от владелицы авто.

Соответствующее заявление она передала другой сотруднице Валентине Кадриевой, которая отвечает за снятие машин с регучета. Она все знала и сняла транспорт с учета. Как итог, машина была украдена неизвестными личностями.

После всего этого суд отправил женщин под подписку о невыезде.

Ранее мы писали о том, что Альметьевск в топе-30 городов РФ по загрязненному воздуху. Во время исследования получилось определить 3 десятка городов России, где обнаружили резкий скачок диоксида серы, ПДК бензапирена и сероводорода.