СКР заявил об обстреле ВСУ российского поселка. В результате прямых попаданий в поселке Климово в Брянской области ранения получили 7 человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Информация появилась на сайте СКР, сообщает РИА "Новости".

Повреждены в результате обстрела со стороны Украины 6 домов. Нанесено было не менее шести авиаударов.

"С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации", — говорится в официальном сообщении.

Минздрав РФ подтверждает информацию о количестве раненых. Все госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, их оперируют. Еще трое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.