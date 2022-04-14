Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне на брифинге назвал условие, при котором будет нанесен удар по Киеву. По словам Конашенкова, если украинские войска продолжат совершать диверсии и пытаться ударить по российской территории, армия РФ непременно ударит по Киеву. Речь идет не о жилых районах столицы Украины, а о украинских центрах принятия решений.

"Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", — резюмировал генерал-майор.

С 11 апреля на приграничных с Украиной территориях РФ были зафиксированы несколько попыток диверсий. "Желтый" уровень террористической опасности ввели в в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и в двух районах Воронежской области.