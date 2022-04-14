Советский суд Казани должен избрать меру пресечения 21-летнему жителю Эквадора Стивену Зурите, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девочки в Казани. Сам иностранец, который приехал в Казань учиться в КФУ, говорит, что отдыхал на съемной квартире с девушкой, когда ему написала школьница, с которой он недавно свел знакомство в соцсетях, сообщает Kazanfirst.

Девочка сказала, что ей некуда идти и попросила разрешение прийти к Стивену.

Иностранец настаивает, что школьница скрыла свой возраст, сказав, что ей есть 18 лет. А потом у них был секс втроем по общему согласию.

Иностранец говорит, что никого не насиловал, не принимал наркотиков.