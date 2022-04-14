В Казани в квартире 21-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании школьницы, нашли наркотики, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Изнасилование случилось в подъезде дома на улице Родина 12 апреля. По подозрению в совершении сексуального преступления в отношении 15-летней девочки задержан 21-летний уроженец одного из государств Латинской Америки.

"Во время осмотра квартиры фигуранта полицейские обнаружили 7 свертков с неизвестным веществом, которое по результатам исследования признано синтетическим наркотиком "МДМА" общей массой 1,04 г.", — сообщили в пресс-службе МВД.

Все материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, что мужчина отказывался открывать дверь правоохранителям, ее пришлось вскрывать.Возбуждены уголовные дело по статье "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".