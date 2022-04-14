В Казани неизвестный мужчина у мясного магазина напал с чем-то похожим на мачете на припаркованное авто и его владельца. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн".

Все случилось в Советском районе Казани. Владелец авто был у дверей в магазин. В какой-то момент к нему подошел мужчина в красной футболке и начал словесный конфликт. А потом ударил мачете по машине, снеся зеркало заднего вида и переднюю фару. Мужчина помял капот и повредил правое крыло.

При этом собственник сел в свое поврежденное авто и уехал, отметив позднее, что конфликт исчерпан. Но полиция не намерена так просто оставить дебошира и уже устанавливает обстоятельства случившегося.