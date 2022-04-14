Татарстанцам решили запретить готовить шашлык или другие лакомства на природе на открытом огне. Запрет коснется и дачных участков. С таким заявлением выступил глава ГУ МЧС Ф по Татарстану Рафис Хабибуллин. Об этом он заявил на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Татарстане.

Прошлое лето было напряженным в части борьбы с природными пожарами. По мнению главы МЧС республики, нельзя допустить таких ситуаций в этом году.

"Призываю максимально жёстко проводить необходимую работу по профилактике и выявлению лиц, виновных в возникновении природных пожаров, поджогах сухой травы и стерни, а также - нарушавших противопожарное законодательство", – заявил он.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане произошел разлив нефти в Каму.