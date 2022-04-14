В Татарстане, под Набережными Челнами, недалеко от СНТ "Горизонт", случился разлив нефти в Каму. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылками на собственные источники информации.

Предварительно, по сообщениям, причиной разлива нефти стала разгерметизация нефтяной скважины на одном из искусственных островов. Остров расположен между Набережными Челнами и Менделеевском. Течь длилась несколько суток, пока нефть не дошла до берега. Известно, что на место направились экологи, которые возьмут пробы воды и грунта.