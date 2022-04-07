На одной из улиц поселка Алтан на окраине Казани появился огромный бетонный блок с табличкой, которая всем желающим проехать сообщает, что проезда нет, поскольку улица - частная территория.

Фото с места опубликовало интернет-сообщество "Салмачи-онлайн".

Сообщается, что местные жители решили таким образом решить проблему: водители именно тут пытаются объезжать пробки.

Однако казанцы негативно отреагировали на поступок ближайших соседей, отметив, что частная территория начинается на пороге дома, а не на улице, которая является местом общего пользования.