Отдыхающие на "Локомотиве" и "Нижнем Заречье" даже не подозревают, что в этих водоемах есть возбудители инфекций. Кроме того, в воде зафиксировано превышение по марганцу. Точнее в первом превышение марганца.

По данным Mash Iptash, металл может скапливаться в организме человека, тем самым нарушая работу нервной и эндокринной систем, почек, а также печени. На втором водоеме марганец и возбудители инфекций. К примеру, дизентерия, стафилококк и холера.

Всех этих микробов обнаружили сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее мы писали о том, что пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием. На клинику были составлены протоколы об административном правонарушении. Работу учреждения приостановили на 90 дней. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.