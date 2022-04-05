Сомнолог Роман Бузунов рассказал, что частные пробуждения по ночам нередко говорят о том, что у человека начала развиваться тяжелая клиническая депрессия.

О том же говорит, по мнению специалиста, и затяжная бессонница. При высоком уровне тревоги и стресса, считает врач, меняется гормональный баланс в организме, человек может просыпаться через несколько часов после засыпания, и повторно уснуть ему очень сложно.

При таких симптомах рекомендуется незамедлительно обратиться к специалисту, который выяснит причины пробуждений и поможет справиться с этой проблемой.