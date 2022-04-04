Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал обеспечить рабочими местами беженцев с Донбасса. Он призвал городские предприятия оказать переселенцам всяческое содействие в трудоустройстве.

"Необходимо максимально быстро помочь людям обрести не только покой, благоустроенные условия проживания после пережитого, но и организовать помощь в трудоустройстве. Я посмотрел списки прибывших. Среди них есть люди, которые могут сесть за технику", - рассказал Метшин.

По словам мэра, на данный момент есть вакансии в городских службах и организациях, в "Казэнерго", "Горводзеленхозе" и других.