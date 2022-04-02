Двое мужчин и женщина продавали младенцев из России за границу: Их дела рассмотрят в особом порядке

В Москве будут судить троих мужчин по делу о торговле младенцами. Генпрокуратура утвердила обвинительные заключение, передает «Коммерсантъ».

Фигурантами нескольких уголовных дел выступают заместитель гендиректора компании «Росюрконсалтинг» Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и курьер Валентина Чернышева.

Следствие считает, что подозреваемым совместно с подельниками платили зарубежные доноры половых клеток. За это фигуранты находили для них суррогатных матерей в России. Младенцев, которые рождались в медучреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, они продавали биологическим родителям.

Следком России уточнил, что среди покупателей были и «одинокие мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

Уголовные дела направлены в суд отдельно – их рассмотрят в особом судебном порядке.