Где может быть пропавший Путин и при каком условии Украина подпишет договор с РФ:Главное на 30 марта

Украинская сторона озвучила условие, при котором может быть подписан договор между Украиной и Россией. Тем временем в России предложили сократить рабочую неделю. Об актуальных событиях за уходящий день – в вечернем дайджесте.

В Татарстане волонтеры и полиция ищут пропавшего Путина

По информации добровольцев, он может находиться в столице Татарстана Казани или в деревне Картлуево Козловского района Чувашии (Подробности).

На Украине назвали условие, при котором будет подписан договор с РФ

Последние переговоры в Стамбуле, считает постпред Украины при ООН Сергей Кислица, показали, что Россия готова к прогрессу в переговорах, но впереди еще долгий и трудный путь по прекращению огня (Подробности).

В России предложили сократить рабочую неделю, чтобы сохранить занятость

Такая мера может быть особо полезной и эффективной в системообразующих отраслях экономики (Подробности).

Уснул в такси и остался без денег: По карте айтишника без его ведома купили 13 смартфонов iPhone

Мужчина работает IT-специалистом. Вечером 26 марта он посетил местный бар и пробыл там до 2 часов ночи. Заведение он покинул на такси, где благополучно уснул (Подробности).

Рабочий на стройке не удержал кусок бетона и убил им своего коллегу

Мужчина не убедился, что рядом нет посторонних (Подробности).