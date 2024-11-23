БИЗНЕС Online: в Казани могут построить еще 3 платные дороги

В региональной столице Республики Татарстан после открытия Вознесенского тракта могут возвести еще 3 платные проезжие части, пишет «БИЗНЕС Online».

Вознесенский тракт будет 1-й платной дорогой в городе. Ее могут открыть уже в конце 2024 года. В настоящее время Минстрой не заявлял о своих планах на другие такие же объекты, но некоторые СМИ сообщают, что возможно появятся платные дублеры.

В Казани есть 3 больших нереализованных проекта. Платные трасса-дублер Горьковского шоссе, обход Дербышек и платный участок Вознесенского тракта до села Пестрецы.

В скором будущем ведомство сможет себе позволить лишь платные трассы, которые возведены в условиях партнерства государства и частного бизнеса.

Ранее мы писали о том, что в Казани 24 ноября пройдет акция по сбору вторсырья. Об этом рассказали в администрации города.