Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" в Татарстане обратились к жителям республики с просьбой помочь им найти однофамильца российского президента - Путина Николая Сергеевича. 25-летний молодой человек пропал еще 9 марта, и с тех пор о нем ничего не известно.

По информации добровольцев, он может находиться в столице Татарстана Казани или в деревне Картлуево Козловского района Чувашии. Не исключены и другие места.

Николай был одет в бежевую куртку с капюшоном, черные джинсы, белые кроссовки. Рост молодого человека – 175 см, он худощавого телосложения, у него тёмные волосы и голубые глаза.

Всех, кому известно местонахождение Путина, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).