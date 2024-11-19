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ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых офисов

До конца 2024 года ВТБ откроет в Татарстане 7 н...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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До конца 2024 года ВТБ откроет в Татарстане 7 новых офисов. Точки обслуживания появятся в Азнакаево, Арске, Буинске, Кукморе, Менделеевске, Набережных Челнах и Нурлате.

«На сегодня ВТБ в Татарстане имеет 35 офисов в 10 городах. Мы продолжаем развивать физическую сеть отделений, причем, не только в крупных городах, но и в населенных пунктах, где проживает 30-50 тыс. человек», — рассказала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина на Дне инвестора в Казани.

Помимо расширения офисной сети, ВТБ в Татарстане развивает доставку банковских продуктов. На сегодня услуга доступна в 69 населенных пунктах республики. Жители региона могут заказать дебетовые и кредитные карты платежной системы «Мир».

С начала года клиентская база ВТБ в Татарстане выросла на 80 тыс. человек. В настоящее время услугами банка охвачены порядка 3 млн человек или 70% населения республики. К концу года банк рассчитывает увеличить этот показатель до 90%.

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