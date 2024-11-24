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Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

По данному факту следственным управлением СК Ро...

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нападением на сына погибшего участника специальной военной операции в одной из школ Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из Следственного комитета,

Бастрыкин поручил Валерию Липскому, руководителю следственного управления СК по Республике Татарстан, предоставить отчет о текущем состоянии дела и установленных обстоятельствах.

По данным СК, в Зеленодольске группа школьников совершила правонарушения в отношении сына погибшего участника СВО. Сначала в адрес ребенка и его отца звучали оскорбления, а затем несовершеннолетнего избили. Руководство учебного заведения проигнорировало сообщения о произошедших нарушениях. Кроме того, после инцидента матери мальчика начали поступать угрозы.

По данному факту следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело.

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