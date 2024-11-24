Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане
vk.com/alexander_bastrikin
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нападением на сына погибшего участника специальной военной операции в одной из школ Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из Следственного комитета,
Бастрыкин поручил Валерию Липскому, руководителю следственного управления СК по Республике Татарстан, предоставить отчет о текущем состоянии дела и установленных обстоятельствах.
По данным СК, в Зеленодольске группа школьников совершила правонарушения в отношении сына погибшего участника СВО. Сначала в адрес ребенка и его отца звучали оскорбления, а затем несовершеннолетнего избили. Руководство учебного заведения проигнорировало сообщения о произошедших нарушениях. Кроме того, после инцидента матери мальчика начали поступать угрозы.
По данному факту следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец