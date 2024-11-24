В Татарстане сохранится аномальное тепло до середины следующей недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на предстоящую неделю. Он сообщил, что в большинстве регионов страны до середины следующей недели сохранится тёплая погода, что будет приятно для жителей, пишет «Интерфакс».

По словам Вильфанда, в ближайшие дни практически на всей территории России будет теплая погода, за исключением юга Западной Сибири. В Новосибирской, Омской и Томской областях температура воздуха будет ниже нормы из-за вторжения холодных воздушных масс, однако вскоре и там начнётся потепление.

Особенно тёплая погода ожидается в Приволжском федеральном округе, где повсеместно будут наблюдаться очень высокие температуры. Также тепло будет и на Урале. В воскресенье в западной части Сибири (за исключением юга) температура поднимется на 16–20 градусов выше нормы, а в Якутии — на 8–10 градусов, уточнил Вильфанд.