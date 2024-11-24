В Казани начнут выдавать визы в Китай

В Казани до конца 2024 года откроется новое отделение при Генеральном консульстве Китайской Народной Республики, которое будет заниматься выдачей виз в эту страну. Об этом, по информации «Татар-информ», сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

В настоящее время строительство консульского отделения находится на завершающей стадии. По словам Минуллиной, открытие нового объекта станет значительным шагом к развитию туризма в Казани.

Кроме того, она подчеркнула необходимость реализации инфраструктурных проектов для удовлетворения растущего спроса на китайские туристические услуги в городе.