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В Казани начнут выдавать визы в Китай

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В Казани до конца 2024 года откроется новое отделение при Генеральном консульстве Китайской Народной Республики, которое будет заниматься выдачей виз в эту страну. Об этом, по информации «Татар-информ», сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

В настоящее время строительство консульского отделения находится на завершающей стадии. По словам Минуллиной, открытие нового объекта станет значительным шагом к развитию туризма в Казани.

Кроме того, она подчеркнула необходимость реализации инфраструктурных проектов для удовлетворения растущего спроса на китайские туристические услуги в городе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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